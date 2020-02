To unge mænd er mistænkt for at lede netværk af svindlere

Automatisk oplæsning Beta

To 21-årige mænd er blevet anholdt og sigtet for at stå i spidsen for et netværk, der i en periode systematisk har taget kontakt til borgere og udgivet sig for at være fra Skattestyrelsen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er blevet varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

De mistænkes for at have franarret de forurettede personlige oplysninger såsom NemID og diverse kodeord.

I forbindelse med sagen advarer politikommissær Ove Randrup fra Københavns Politi mod, at man udleverer personlige oplysninger over telefonen.

»Selv om disse mennesker kan virke både troværdige og professionelle i telefonen, så skal man altid huske på, at myndigheder aldrig ville bede om personlige oplysninger gennem en telefonopringning«.

»Det er derfor vigtigt, at man ikke udleverer nogen informationer, hvis man bliver ringet op på denne måde«, siger Ove Randrup i pressemeddelelsen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor ønsker Københavns Politi ikke at oplyse om de nærmere omstændigheder i sagen.

Efterforskningen fortsætter, og Københavns Politi kan udelukke, at der kan komme flere anholdelser.

»Disse unge mænd har sat deres bedrageri i system og har på det groveste udnyttet borgere på den mest usympatiske facon«, siger Ove Randrup.

