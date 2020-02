Dommer fængsler mand for drab på ekskone i Sønderborg

Automatisk oplæsning Beta

Efter et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg er en 52-årig drabssigtet mand torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet har indtil videre været sparsom med oplysninger i sagen, som handler om et drab begået i Sønderborg.

Onsdag klokken 15.53 fik politiet en anmeldelse om, at der lå en livløs kvinde på Grundtvigs Plads midt i byen.

Den 52-årige mand blev efterfølgende anholdt og sigtet for drab.

Men hvordan han skulle have slået kvinden ihjel, var uklart - indtil sigtelsen mod ham blev fremlagt under grundlovsforhøret torsdag.

Sigtes for drab bag to supermarkeder

Her kom det ifølge Ekstra Bladet frem, at den 52-årige mand er sigtet for at have dræbt sin 54-årige ekskone ved at stikke hende med en kniv i brystet, skære hende i halsen og slå hende i hovedet med en hammer.

Drabet blev ifølge sigtelsen begået klokken 15.30 bag to supermarkeder - Netto og Aldi - på Grundtvigs plads.

Den livløse kvinde blev fundet godt tyve minutter senere.

ritzau