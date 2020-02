Fyret akademiker hos Rigspolitiet: Jeg laver ikke pseudoarbejde

FOR ABONNENTER

Pseudoarbejde. Det var, hvad Mette Frederiksen i Folketingets åbningstale sidste år sagde, at der var alt for meget af i Rigspolitiet. Hvad statsministeren helt præcist mener med pseudoarbejde, kan være svært at sige, men 43-årige Søren Kyster Hvelplund kan i hvert fald konstatere, at han er en af de 64 fortrinsvis akademikere, der torsdag blev fyret fra Rigspolitiet.