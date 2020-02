Man frygtede, at de ville flyve ud af landet: To bankchefer fængslet i sag om dansk udbyttesvindel

Automatisk oplæsning Beta

Som en direkte udløber af den danske sag om svindel med udbytteskat er to tidligere topchefer i den tyske North Channel Bank blevet anholdt og varetægtsfængslet.

De er sigtet for hvidvask af et trecifret millionbeløb, som stammede fra den danske statskasse. Og fordi tysk politi frygtede, at der var risiko for, at de mistænkte eks-direktører kunne finde på at sætte sig på et fly og forlade landet, besluttede myndighederne at gribe ind nu og straks få udstedt en arrestordre.

Yderligere fem nuværende og tidligere medarbejdere fra banken, som ligger i den tyske by Mainz, er sigtede i sagen.

North Channel Banks nuværende ledelse accepterede i september 2019 en bøde på 110 millioner kroner og erkendte, at banken havde begået groft bedrageri ved at medvirke til at svindle den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner. Banken medvirkede til at søge refusion af udbytteskat, som ansøgerne aldrig havde betalt – blandt andet ved at fabrikere de dokumenter, der gjorde det muligt at snyde Skat til at udbetale pengene.

Den tyske sigtelse mod i alt syv nuværende og tidligere medarbejdere i banken handler om, at de sigtede hvidvaskede penge fra udbyttesvindlen ved at sende dem videre til blandt andet anonyme bankkonti i skattelylande.

Mindst 223 millioner hvidvasket

De to tidligere topchefer blev anholdt og fængslet tirsdag i denne uge, oplyser anklagemyndigheden i Koblenz, som samarbejder med Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) i Danmark om efterforskningen.

Tysk politi ransagede i november 2018 de sigtedes hjem og vurderede på basis af de beviser, som blev fundet ved den lejlighed, at de sigtede havde brugt deres bank til at hvidvaske mindst 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner), som stammede fra den danske statskasse. Det beløb er siden vokset, og Koblenz-anklageren siger nu, at man stadig arbejder på at fastslå, hvor mange penge det drejer sig om.

Mens bankens tidligere ledelse nu er sat bag tremmer i Tyskland, er bankens hovedaktionærer, amerikanerne Matthew Stein, Jerome Lhote og Luke McGee, på fri fod.

I fortrolige forligsdokumenter, som TV 2 og Politiken er i besiddelse af, har de erkendt at have medvirket til at trække 4,1 milliarder kroner ud af Skat, men fordi de har skrevet under på et forlig med Skattestyrelsen, slipper de for yderligere erstatningskrav mod at betale 1,6 milliarder kroner tilbage til Danmark.

Ud af det beløb skal Skattestyrelsen betale den bøde på 110 millioner kroner, som North Channel Bank blev idømt ved Retten i Glostrup i fjor.

Et løbende samarbejde med Danmark

Forliget forhindrer ikke, at SØIK kan gå efter de amerikanske bagmænd i en straffesag. Om en sådan sag er undervejs, vil SØIK ikke oplyse. Anklagemyndigheden i Koblenz er foreløbig ikke vendt tilbage på spørgsmålet, hvorvidt de tyske myndigheder også vil forsøge at få bankens ejere straffet.

Statsadvokat Kirsten Dyrman, chef for bagmandspolitiet, vil ikke direkte kommentere anholdelserne i Tyskland.

»Vi har et løbende samarbejde med andre lande om sagerne i komplekset og bliver orienteret om status på de forskellige sager i forskellige lande«, skriver Kirsten Dyrman fra SØIK i en sms til TV 2 og Politiken.

North Channel Bank spillede en nøglerolle i den sag om formodet udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner i perioden fra 2012 til 2015.

20. juni 2017 mødte 60 tyske betjente op i banken meget tidligt om morgenen for at ransage banken. Det skete på begæring fra SØIK i Danmark, fordi efterforskningen havde vist, at banken havde udstedt en del af de dokumenter, som blev brugt til at snyde Skat til at udbetale refusion af udbytteskat.

Da havde revisionsselskabet KPMG allerede et år tidligere i en undersøgelse for det tyske finanstilsyn slået fast, at der foregik tilsyneladende meningsløse aktiehandler i North Channel Bank. Det viste sig at være disse aktiehandler, som blev brugt som grundlag for at banken udstedte dokumenter, der kunne bruges til at hæve udbytteskat i Danmark.