Efterspørgslen er faldende: Det tager længere tid at sælge lejligheder i de store byer Liggetiden er steget det seneste års tid for udbudte lejligheder i København, Aarhus og Aalborg.

Efterspørgslen efter ejerlejligheder i de store byer ser ud til at være faldende.

I hvert fald er liggetiden for de udbudte ejerlejligheder i øjeblikket længere end for et år siden. Det oplyser interesseorganisationen Finans Danmark.

»Lejlighedsejere i de store byer mærker nu, at det tager længere tid at få deres boliger solgt, så sælgere skal derfor væbne sig med tålmodighed«, siger viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen i en pressemeddelelse.

Ejerlejligheder i København står i gennemsnit med et til salg-skilt i vinduet i 167 dage. Det er 39 dage mere end på det samme tidspunkt sidste år.

222 dage i Aalborg

Det går endnu langsommere i Aalborg. Her står ejerlejligheder i dag til salg i 222 dage i modsætning til 152 dage året før.

I Aarhus er udbudstiden steget med en uge, og lejligheder står i gennemsnit til salg i fire måneder.

De længere liggetider har foreløbigt ikke betydet en lavere udbudspris på de ejerlejligheder, der sættes til salg i områderne omkring landets to største byer.

Det er også en af de væsentligste forklaringer på, at liggetiderne generelt er stigende, vurderer seniorøkonom Sofie Heerup Friis fra Realkredit Danmark.

Prisen skal være realistisk

Hun mener, at man på grund af de højere udbudspriser ikke har grund til at blive nervøs, hvis ens udbudte lejlighed har lidt længere liggetid.

»Men samtidig er det vigtigt, at man kommer med en pris, der er realistisk«.

»Det er klart, at hvis man sætter en alt for høj pris, så kommer det fra start af til at tage længere tid, end man måske havde håbet på«.

»Derfor er det vigtigt, at man har en god samtale med sin ejendomsmægler om at få sat en rigtig pris«, siger Sofie Heerup Friis.

Forskelligartet situation i København

Det seneste år er udbudsprisen på ejerlejligheder i Københavns Kommune steget 1,3 procent, mens udbudspriserne i Aarhus Kommune samtidig er steget 1,1 procent.

I Aalborg Kommune er udbudspriserne til gengæld faldet med 1,8 procent.

Mens udbudspriserne i København stiger lidt, er antallet af ejerlejligheder til salg på markedet faldet.

I Københavns Kommune står der 26 procent færre ejerlejligheder til salg sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det betyder, at køberne i dag har 1820 ejerlejligheder at vælge imellem.

Situationen er dog ikke ens i hele København. Mens udbuddet er faldet markant i Nordhavn og København SV, står der i dag flere ejerlejligheder til salg på Vesterbro.

