Nordsjællands Politi: Unge sælger narko foran folkeskoler og rekrutterer andre unge til at sælge

Beboere, elever og politi oplever, at pushere står uden for folkeskolerne i Gribskov Kommune for at sælge stoffer.

Det har ifølge TV 2 fået politiet til at iværksætte en særlig indsats i samarbejde med kommunen, som betyder, at politiet nu vil være mere synligt til stede ved skolerne.

»Det er over grænsen, at pusherne tager ud til folkeskoler for at tjene penge på stoffer og oven i købet får de unge til selv at sælge, så derfor har vi øget vores tilstedeværelse omkring skolerne og de miljøer, hvor de unge i øvrigt færdes«, siger Brian Stybe Grayston, vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi, til Politiken.

Børn og unge på folkeskolerne oplever at få tilbudt hash og kokain af pushere, som politiet regner med er unge i lokalmiljøet mellem 17 og 22 år.

Gribskov Kommune kæmper også for at genskabe tryghed på skolerne.

»Rygterne spredes, og de unge har selv henvendt sig, så politiet og SSP er blevet gjort opmærksomme på problemet. Vi har et tæt samarbejde med politiet, som også vil være mere til stede i de unges nærmiljøer. Det går ud på at genere pusherne, så de kan sælge mindre«, siger Natasha Enetoft (V), formand for børne-, idræts- og familieudvalget i Gribskov Kommune.

Forældre og beboer i områderne har også henvendt sig til politiet om problemet, og på grund af problemets omfang vil SSP og natteravne også være på gaden i større omfang omkring skolerne for at øge trygheden hos børn og unge.

Salget finder blandt andet sted i Helsinge og Gilleleje, og det er især slemt på tre skoler i kommunen, hvor Gilbjergskolen er en af dem. Her var der ifølge TV 2 Lorry mandag aften en politirazzia med narkohunde, som endte uden fund af stoffer.

Misbrugskonsulent advarer om mistrivsel som grund til at tage stoffer

Lederen hos Novavi Stofrådgivning, Isabella Koppel, advarer om problemets rod, som kan være stor mistrivsel hos børn og unge.

»Unge, der mistrives, har større risiko for at prøve stofferne af. Det kan både være unge, der har angst eller er ensomme, eller som er udadreagerende. Problemet er især, at de oplever, at stofferne kan bruges til at fjerne deres problemer«, siger hun.

Forskning viser, at næsten 50 procent af unge mellem 15 og 25 i Danmark har prøvet at tage stoffer. Isabella Koppel påpeger, at ungdomskulturen i dag kan være grunden til de problemer, unge oplever.

»De skal hele tiden være på, og de sociale medier påvirker dem til at føle, at de skal leve op til et ideal. Her kan kokain gå ind og give dem følelsen af, at de lever op til dette, mens hash kan give en ro, fordi den fjerner negative tanker«, siger hun.

Men det er en kortvarig glæde. For et hashmisbrug leder ofte til koncentrationsbesvær, og især et kokainmisbrug i folkeskolealderen skader udviklingen af hjernen, som i den alder er i fuld gang. Hjernen er nemlig først færdigudviklet, når man er 21-22 år gammel.

»Man bør se på, hvorfor de unge mistrives og sætte tidligt ind over for det. Forældre skal turde tale med deres børn om stofferne uden at være fordømmende og kontrollerende«, siger Isabella Kobbel.

Kokain er både blevet billigere og mere tilgængeligt i takt med, at flere unge tager det. Og det øgede kundepotentiale giver også flere pushere.

Politiets tilstedeværelse skræmmer pusherne

Nordsjællands Politi regner med at den hurtige indsats og det stærke samarbejde med kommunen vil komme problemet hurtigt til livs.

»Vi tror på, at vi via hurtige informationer om stoffer til de unge kan få de fleste til at sige nej til stoffer«, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston.

Politiet har desuden indsat deres mobile politistation i området og har i samarbejde med kommunen sendt bekymringsbreve ud til alle forældre i Gribskov, så de har en direkte kontakt med både politi og kommune.