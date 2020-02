19-årig mand frifindes for nytårsdrab i København

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 19-årig mand er fredag formiddag i Københavns Byret blevet frifundet for drab og drabsforsøg.

Det oplyser hans forsvarer, Stefan Møller Jørgensen.

Manden var tiltalt for drabet på den 19-årige mand Lorenz Matras samt drabsforsøg mod en anden person.

Lorenz Matras mistede livet natten til den 1. januar 2019, men dommerne i Københavns Byret har altså ikke fundet, at der er grundlag for at fastslå, at den tiltalte var skyld i hans død.

Den 19-årige var desuden tiltalt for grov vold mod to andre personer nytårsnat 2019 og for våbenbesiddelse.

Han er kendt skyldig i disse forhold.

Uoverensstemmelser mellem unge

Lorenz Matras blev overfaldet på Borgergade i København mellem klokken 03.30 og 04.30, hvor han blev stukket ihjel med kniv.

Tre andre blev også ramt af knivstik.

Politiet har tidligere udtalt, at der angiveligt var uoverensstemmelser mellem to grupper unge. Det udviklede sig til skænderi og overfald.

Der ventes at falde dom i sagen klokken 15 fredag eftermiddag.

ritzau