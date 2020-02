Glad og stolt direktør for Sundhedsstyrelsen: Vores beredskab fungerede flot i dag

Automatisk oplæsning Beta

Patient nummer to, der er blevet undersøgt for coronavirus på Hvidovre Hospital fredag, er heller ikke smittet.

Det bekræfter Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

»Begge test i dag var negative for coronasmitte. Det er jeg rigtig glad for«.

»Jeg er først og fremmest meget glad og stolt over, at vores beredskab fungerede så flot i dag«.

»Det var to personer, som ikke havde noget med hinanden at gøre. Den ene kom fra lufthavnen, og den anden var rejst ind for nogle dage siden«, siger Søren Brostrøm.

Dermed er der endnu ingen registrerede tilfælde af det nye coronavirus i Danmark.

Virusset blev opdaget i en kinesisk provins i december sidste år, og siden da har over 600 personer mistet livet af sygdommen, som smitter mellem mennesker.

Derfor var det også et større alarmberedskab, der blev sat i gang, da en kinesisk kvinde fredag henvendte sig i Københavns Lufthavn, hvor hun netop var ankommet med et fly fra det kinesiske luftfartsselskab Sichuan Airlines.

Hun sagde, at hun havde det dårligt og udviste tegn på influenza, og derfor blev hun straks kørt til Hvidovre Hospital, hvor hun kom i højisolation.

Symptomer på influenza kan være et tegn på smitte af det potentielt dødelige nye coronavirus.

Spreder sig let

Ikke længe efter henvendte en anden person sig med symptomer, og vedkommende blev også isoleret på hospitalet.

Fredag aften viser det sig, at personen ikke er smittet med coronavirus. Heller ikke den kinesiske kvinde var smittet.

Søren Brostrøm mener, at det er det rigtige træk at sætte det store alarmberedskab i gang, når der er mistanke om coronasmitte.

»Ja, det er klart, at det er en ny sygdom, der er opstået i Kina, og det skal vi selvfølgelig være på vagt overfor«.

»Den er ikke så alvorlig, som vi troede. I starten frygtede vi, at det var ligesom sars, der havde en meget stor dødelighed. Så alvorlig er denne ikke, men derfor skal vi alligevel tage vores forholdsregler«.

»Fordi det er en ny sygdom, som ikke er set hos mennesker før, betyder det, at ingen er immune over for det, og derfor kan smitten sprede sig let«, siger Søren Brostrøm.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive smittet i Danmark lille.

ritzau