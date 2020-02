En god dag for katten Blitz og en dårlig dag for kæledyrsejere

FOR ABONNENTER

Katten Blitz Man siger, at en kat har ni liv. Katten Blitz har tilsyneladende nogle flere. I hvert fald overlevede kræet noget af en udflugt i Londons undergrund, hvor den torsdag på en eller anden facon fik mast sig under billettælleadgangsapparatet på Tufnell Park station og via en rulletrappe nåede ned på perronen. Her blev Blitz ramt af et tog og lå tilskadekommen på sporene, mens ikke mindre end 250 tog i løbet af 7 timer passerede hen over den. Da personale fik øje på ham, blev togene stoppet og katten reddet op. Den har mistet en bid af halen og brækket ryggen, men lever og er genforenet med sin ejer, journalisten og forfatteren Mark Piggott, der på Twitter roser personalet for at redde katten – og undres over, hvordan han kan være så heldig, at hans kat overlevede. Det var virkelig en god dag. For katten og for ejeren, der såmænd ovenikøbet havde fødselsdag netop denne dag.​