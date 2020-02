Politiet efterlyser mand i forbindelse med brandbombe mod Christiansborg Ingen kom til skade, da en molotovcocktail sent fredag blev kastet mod Christiansborg. Ingen er anholdt.

Sent fredag aften blev der kastet en molotovcocktail mod Dronningeporten i Prins Jørgens Gård ved Christiansborg.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

Han fortæller, at meldingen om molotovcocktailen - en brandbombe - blev modtaget klokken 23.51.

Ingen er kommet til skade. Ilden fra brandbomben gik ud af sig selv, og der er ikke sket større skade på bygningen.

»Ilden går ud af sig selv. Brandvæsenet er nede på stedet«, siger vagtchefen.

Politiet har lørdag morgen kort før klokken 8.30 ikke anholdt nogen i sagen.

Men politiet har sikret videoovervågning fra området. Politiet håber, at det kan gøre det muligt at finde gerningsmanden eller gerningsmændene.

Politiet har på Twitter frigivet fire billeder af en mand, som efterlyses i forbindelse med sagen.

I forbindelse med forsøg på brandstiftelse ved Christiansborg, efterlyser vi personen på disse billeder. Ved kontakt eller genkendelse ring til Københavns Politi på 114. Vi har ikke yderligere oplysninger. #politidk pic.twitter.com/pX1M9mafwO — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 8, 2020

Det er ifølge politiet endnu for tidligt at sige noget om, hvad motivet skulle være for at kaste brandbomben.

