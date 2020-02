Et tredje hold danskere evakueres med fly fra Wuhan

Et fly med bl.a. 7 danskere lettede for kort tid siden fra Wuhan, Kina på vej mod Europa.



Dermed er tredje hold danskere nu ved at blive evakueret fra Kina og hjem til Danmark.



Situationen ift. #coronavirus er fortsat alvorlig. Opfordrer til at følge @UMBorgerservice#dkpol pic.twitter.com/OG3btAE5Dp