To polakker er kvæstet i ansigtet efter grov vold i hus

To polske mænd blev natten til lørdag overfaldet i et hus i det sydøstlige Aalborg.

Mændene fik skader i ansigtet, og den ene har fået alvorlige kvæstelser, oplyser efterforskningsleder Carsten Straszek. Der skal dog umiddelbart ikke være tale om livstruende kvæstelser.

»Da vi kommer frem finder vi to personer, som har nogle skader i ansigtet«, siger efterforskningslederen.

De to polakker er 45 og 46 år.

Politiet fik anmeldelsen om volden i huset, der ligger på Egebakken i det sydøstlige Aalborg, natten til lørdag klokken 01.25.

Politiet anholdt tre polske statsborgere - to 26-årige og en 44-årig mand - som var på adressen.

»De bliver alle tre anholdt. De er alle polske statsborgere og har en relation til hinanden«, siger Straszek.

Efterforskningen og afhøringer førte til, at de to mænd på 26 år blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag eftermiddag. Begge var sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

I retten erkendte den ene mand overfaldet. Han forklarede, at det kun var ham, der havde slået de to mænd med et jernrør. Han fortalte desuden, at de to 26-årige var gået ind i stuen alene med henblik på at true den 45-årige og den 46-årige.

Han blev varetægtsfængslet frem til 28. februar, mens den anden blev løsladt.

Ifølge Ekstra Bladet er det polske håndværkere, som har arbejdet på adressen. De fem har boet på stedet i en periode, mens de arbejder på renovering af ejendommen, der er ejet af et dansk ægtepar.

Carsten Straszek vil dog ikke udtale sig om polakkernes arbejde. Men han bekræfter, at alle fem har en relation til hinanden og en relation til adressen, som politiet rykkede ud til.

ritzau