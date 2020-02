Partier erkender, at de ikke kan dokumentere, at muslimers jødehad er vokset Flere partier indrømmer, at de ikke kan dokumentere, at der er stigende antisemitisme i islamiske kredse.

Et enigt Folketing stemte i sidste uge for en udtalelse, som fordømmer chikane og hærværk rettet mod jøder.

Udtalelsen indeholder også en passage om, at der i islamiske kredse er voksende antisemitisme. Men flere af Folketingets partier erkender, at de ikke har dokumentation for påstanden.

Den fulde passage i udtalelsen lyder, at 'Folketinget fordømmer antisemitisme i enhver form og har med bekymring bemærket, at der ikke kun i nynazistiske, men også i islamiske kredse er en voksende antisemitisme'.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, fortæller, at hun blot gik ud fra, at der var belæg for at sige, at der er stigende antisemitisme i muslimske kredse. Hun kan ikke selv fremlægge dokumentation for påstanden.

»Jeg lægger mig fladt ned, og jeg skal ærligt erkende, at jeg ikke selv har tjekket det, og jeg har i mit stille sind tænkt, at der nok var kommet en sikkerhedsvurdering fra PET, som peger i den retning«, siger Karina Lorentzen.

Alternativet: Bygger ikke på fakta

Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, føler sig ført bag lyset, fordi han ikke mener, at der er hold i påstanden.

»Jeg tager kraftigt afstand fra den del af teksten. Jeg mener ikke, at det bygger på fakta«, siger han.

Har du gjort dit arbejde godt nok, når du stemmer for en udtalelse, som du efterfølgende ikke er enig i?

»Jeg vil bare sige, at jeg jo ikke regner med at blive præsenteret for noget faktuelt ukorrekt i Folketingssalen. Jeg har lært nu, at det skal man så være opmærksom på«.

Sikandar Siddique har nu bedt justitsministeren om at komme med dokumentation for, at der er stigende antisemitisme i islamiske miljøer.

Skaarup: Vi ved det fra udlandet

Dansk Folkepartis Peter Skaarup er en af initiativtagerne til udtalelsen. Ritzau har ligesom mediet Arbejderen spurgt Peter Skaarup, om han har dokumentation for påstanden.

»Vi ved det fra undersøgelser fra Sverige, Tyskland, Frankrig og Storbritannien, og jeg har ikke grund til at tro, at det er anderledes i Danmark«, forklarer Peter Skaarup.

»Vi har ikke i nyere tid en dansk undersøgelse, men i og med at vi har fået en stadig større indvandring, så tyder alt på, at det er nøjagtig den samme situation i Danmark«, siger han.

Så når du siger, at der er en stigende antisemitisme i islamiske kredse, så bygger det til dels på undersøgelser fra andre lande og på fornemmelser?

»Det er både bygget på aktuelle tal fra andre lande og på de oplevelser, vi har som politikere, når vi følger jøders situation i Danmark fortrinsvist båret af antipati mod Israel fra visse grupper, der er kommet fra Mellemøsten, som fører det over på angreb på jøder i Danmark«, siger Peter Skaarup.

Han henviser desuden til en undersøgelse lavet af forsker Peter Nannestad, som konkluderer, at fem adspurgte indvandrergrupper har et mere negativt syn på jøder, end en dansk kontrolgruppe. Undersøgelsen er fra 2004.

Men det er altså ikke sådan, at Dansk Folkeparti kan lægge en statistik frem, som viser, at der er stigende antisemitisme i islamiske kredse i Danmark i dag?

»Vi har ikke en aktuel statistik over det fra Danmark, men vi har masser af eksempler på, at antisemitismen desværre er der«.

I Socialdemokratiet henviser retsordfører Jeppe Bruus til en rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Rapporten fra 2018 beskriver europæiske jøders erfaringer med antisemitisme i Europa. Godt 16.000 jøder fra 12 europæiske lande har deltaget, hvoraf 592 er danske.

Undersøgelsen, som S-ordføreren henviser til, viser, at 34 procent af de danske jøder i løbet af de sidste fem år har oplevet at blive mødt med antisemitisme fra ekstremistiske muslimer. Men det fremgår ikke, om der er sket en stigning.

