Anklager kræver mindst otte års fængsel til Britta Nielsen

Anklagemyndigheden kræver Britta Nielsen idømt mindst otte års fængsel for millionsvindel i Socialstyrelsen.

Det høje krav til straffen skyldes blandt andet, at Britta Nielsen kræves dømt efter paragraf 88, der i særligt grove sager kan hæve strafferammen.

»Vi har at gøre med en af de alvorligste sager med økonomisk kriminalitet i Danmark«, siger anklager Kia Reumert.

Danmark er et udpræget tillidssamfund, og Britta Nielsen misbrugte den tillid, som hun fik, da hun blev ansat i Socialstyrelsen og skulle arbejde med udbetaling af tilskudsmidler.

Det mener sagens anden anklager, Lisbeth Jørgensen, der mandag fortæller, hvordan anklagemyndigheden ser på sagen om Britta Nielsens svindel.

»Det er strafskærpende, hvis nogen misbruger sin offentlige stilling«.

»Hun har i den grad svigtet den tillid, hun fik, da hun blev ansat i Socialstyrelsen«, siger Lisbeth Jørgensen i Københavns Byret.

Tiltalt for svindel for 117 millioner kroner

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for 117 millioner kroner ved at have overført penge til sig selv gennem sit arbejde i Socialstyrelsen.

Det er blandt andet kommet frem, at hun oprettede fiktive projekter, som hun så knyttede op til sin egen konto. Blandt andet oprettede hun et projekt med navnet 'Hjælp til Selvhjælp'.

Hun har erkendt at have overført penge til sig selv. Men hun erkender ikke fuldt ud, da hun ikke kan huske det hele.

Under sagen er det kommet frem, at kontrollen i Socialstyrelsen har svigtet. Men det skal ikke give en mildere straf, mener anklageren.

»Denne her sag handler ikke om svaghederne ved kontrollen. Den handler om, at tiltalte svigtede den tillid, hun fik«, siger Lisbeth Jørgensen.

Sygdom og diskussioner forsinkede sagen

Retssagen er mandag gået i gang igen efter en længere pause siden forrige retsmøde i november, hvor den egentlig skulle være afsluttet. Men Britta Nielsens sygdom samt lange juridiske diskussioner forsinkede sagen.

Mandag er der også blevet fremlagt en undersøgelse af Britta Nielsens personlige forhold og helbred. Her fremgår det, at hun tager forebyggende hjertemedicin, men ellers er sund og frisk.

»Jeg forstår ikke, at der står, at jeg er frisk og sund. Det her har taget rigtigt hårdt på mig«, siger 65-årige Britta Nielsen.

Senere mandag er det forsvarsadvokat Nima Nabipours tur til at argumentere for, hvordan han mener, at retten skal se på sagen.

Dommen ventes at blive afsagt 18. februar om eftermiddagen.

ritzau