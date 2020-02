Anklagere kræver straframmen sprængt og dermed mindst 8 års fængsel til Britta Nielsen

Fakta

Sagen kort

Britta Nielsen bliver anholdt i Sydafrika 5. november 2018, mistænkt for at have overført offentlige midler fra sin arbejdsgiver, Socialstyrelsen, og til sig selv.​​

I Københavns Byret sidder hun nu tiltalt for at have franarret staten omkring 117 millioner kroner.​​

Dommen forventes at falde i næste uge.​​