Private virksomheder løber fra det offentlige: Ansætter flest ikkevestlige indvandrere

De private virksomheder er løbet fra den offentlige sektor, hvis man ser på, hvor stor en andel af de nyansatte som er personer med ikkevestlig baggrund. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.​

I 2009 var 5,8 procent af de nyansatte i den private sektor ikkevestlige indvandrere, mens tallet var 5 procent for den offentlige sektor. I 2018 lød tallet for den private sektor på 9 procent mod 6,2 procent for den offentlige sektor.

Det er en udvikling, som de private virksomheder kan være stolte af, mener arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv Peter Halkjær. Han ser tallene som »udtryk for en rummelig privat sektor«.

»Vi er meget glade for at kunne konstatere, at den private sektor i stadig højere grad lykkes med at tage personer ind, som ellers måske var på kanten af arbejdsmarkedet. Vi glæder os over, at private virksomheder er med til at bidrage til integrationen og til, at folk får et godt liv«, siger Peter Halkjær.

Han peger på, at en mange danske virksomheder har været på udkig efter arbejdskraft i de senere år.

»Der har, fordi mange virksomheder har klaret det godt, været konkurrence om arbejdskraften, og det har blandt andet betydet, at flere fra grupperne på kanten af arbejdsmarkedet har fået en chance for at få foden indenfor«, siger Peter Halkjær.

Frederik Thuesen, som er ph.d. og seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, forsker i mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Han ser det som en naturlig udvikling, at private virksomheder ved mangel på arbejdskraft begynder at interessere sig for de ikkevestlige indvandrere.

»Vi ved jo, at det er en gruppe, hvor der er en del ufaglærte. Det gør, at de er interessante for især nogle bestemte brancher. Det kan være f.eks. servicesektoren, hvor man har både rengøringsvirksomheder og hele restaurationsbranchen. Det gælder også transportsektoren og detailhandlen«, siger Frederik Thuesen.

De brancher, som beskæftiger flest indvandrere med ikkevestlig baggrund, er ifølge Danmarks Statistik rengøringsbranchen, hotel- og restaturantbranchen samt inden for industri og handel. Branchen med flest ansatte ikkevestlige indvandrere er dog sundhed- og socialvæsenet, hvor en stor del af ansættelserne er sket i den offentlige sektor.

Trak fra i 2015

Indtil 2015 fulgtes den offentlige sektor pænt med den private, når det gjaldt om at ansætte ikkevestlige indvandrere, men herefter tog det fart i det private.

Såvel Peter Halkjær som Frederik Thuesen peger på den store flygtningestrøm i 2015 som en mulig forklaring. Med arbejdsmarkedschefens ord bidrog flygtningestrømmen til arbejdsudbuddet.

»Men det skal den private sektor jo også være klar til at gribe, og den har skullet indstille sig på, hvad det er for en arbejdskraft, man får. Det er tilsyneladende lykkedes ret godt«, siger Peter Halkjær.

I 2015 blev integrationsydelsen indført, og i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2016 blev det besluttet, at modtagere af integrationsydelse som udgangspunkt skal vurderes jobparate. Den kombination har spillet en rolle, mener Peter Halkjær.