Det er kun første runde i kampen mod sort udlejning: Skat sender brev til 6.355 Airbnb-udlejere

Borgere, der har tjent penge på at leje deres bolig ud, har pligt til at oplyse indtægten til Skattestyrelsen.

6.355 borgere, der har lejet deres bolig ud gennem udlejningsportalen Airbnb, får nu et brev fra Skattestyrelsen, der oplyser borgerne om, at Skattestyrelsen har fået at vide, at de har haft en indtægt ved at udleje deres bolig.

Styrelsen begyndte mandag at udsende breve til de første boligejere. Senere vil alle, der har udlejet bolig gennem Airbnb, få et brev med information om, at Skattestyrelsen har fået oplyst, at borgerne har udlejet deres bolig. Formålet er at sikre, at borgerne betaler skat og vel at mærke den rigtige skat af lejeindtægten.

»Det er vigtigt for Skattestyrelsen at have de rigtige oplysninger for at hjælpe borgerne med at betale de korrekte skatter og afgifter«, siger Skattestyrelsens underdirektør, Karoline Klaksvig, i en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

Det er Airbnb, der har sendt oplysninger til Skattestyrelsen med navne på de borgere, der i sidste halvdel af 2019 har lejet deres bolig ud gennem portalen. Indberetningen er et resultat af den aftale, som den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) indgik med Airbnb, og som i foråret 2019 blev godkendt i Folketinget med støtte fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale.

Oplysningerne fra Airbnb er uden personnumre, oplyser Skattestyrelsen, der derfor selv skal finde personnumrene på de personer, som er indberettet af Airbnb.

»Det har vi foreløbig kunnet på de ca. 6.000 borgere, der nu modtager et brev«, siger Karoline Klaksvig.

Der er dermed kun tale om en første runde, når de 6.355 borgere får et brev med oplysning om, at man efter loven skal indberette sin indtægt fra udlejning af sin bolig. I takt med at Skattestyrelsen får fundet personnumre på de øvrige indberettede, vil der blive gennemført nye runder med udsendelse af breve til borgerne i »de næste par måneder«.

Skattestyrelsen var mandag ikke i stand til at svare på, hvor mange borgere der ifølge Airbnb har udlejet deres bolig i andet halvår 2019.

Bundfradrag på 28.600

Aftalen mellem skatteministeren og Airbnb var den første aftale, der blev indgået med en deleøkonomisk virksomhed. Formålet er at få stoppet sort udlejning af boliger og sikre, at borgerne betaler den skat, de skal, når de tjener et større beløb på at udleje boligen.

Indtægten skal dog have et vist niveau, før udlejningen udløser en regning fra Skattestyrelsen.

Udlejerne har således et bundfradrag – i 2019 på 28.600 kr. – så det kun er indtægter over det beløb, der beskattes. Og selv når beløbet når over de 28.600 kr., er beskatningen lempelig, idet det skattepligtige beløb reduceres med 40 procent før beskatning, oplyser Skattestyrelsen.

Historisk aftale

Karsten Lauritzen betegnede det selv som en historisk aftale, da han var nået til enighed med Airbnb. En aftale, som derefter blev godkendt af et flertal i Folketinget.

Aftalen betød, at Airbnb fra 1. juli 2019 har pligt til at dele oplysninger om indtægterne fra de danske udlejere med skattemyndighederne.