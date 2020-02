Skattestyrelsen er efter flere storbanker i udbyttesag

Automatisk oplæsning Beta

De internationale storbanker Goldman Sachs og Deutsche Bank er blandt de 9 banker, som Skattestyrelsen i sidste uge meddelte, at den havde rejst erstatningskrav mod for knap 900 millioner kroner for uberettiget refusion af udbytteskat.

De fleste af de ni banker har været kendte siden sidste efterår, men det er første gang, at Goldman Sachs og Deutsche Bank nævnes i forbindelse med sagen. Det er DR Nyheder og dagbladet Børsen, der bringer navnene på baggrund af kilder i sagen, som føres mellem Skattestyrelsen og Kammeradvokaten på den ene side og bankerne på den anden.

Sagen handler om refusion af udbytteskat, men den er ikke en del af den store svindelsag, som kostede den danske statskasse 12,7 milliarder kroner. Sagen med de ni banker er en del af det, der kaldes banksagen, hvor parterne er uenige om, hvorvidt bankerne havde krav på at refunderet indbetalt udbytteskat, men hvor de er enige om, at der ikke er tale om svindel. Sagen handler om, hvordan skattejuraen skal forstås.

De ni banker hjalp den canadiske pensionskasse Healthcare of Ontario Pension Plan (Hoop), som forsikrer 340.000 ansatte i sundhedssektoren i den canadiske provins Ontario, med at få udbetalt de mange penge som refusion af skat på udbytte af danske aktier.

Skattestyrelsen mener ikke, at Hoop var retmæssig ejer af aktierne og dermed havde ret til at få skattepengene tilbage fra Danmark. Styrelsen mener, at de ni banker har handlet ansvarspådragende ved at bistå den canadiske pensionskasse.

På et pressemøde i sidste uge forklarede Kenneth Joensen, der er fagdirektør i Skattestyrelsen, at styrelsen har krævet beløb på mellem 14 og 224 millioner kroner fra otte af bankerne.

»Det er så at sige de samme penge, vi rejser krav for over for alle parter. Det er en solidarisk hæftelse«, sagde Kenneth Joensen, som erkendte, at de nye erstatningskrav mod de ni banker gør en stor og kompliceret sag endnu større og mere kompliceret.

»Vi mener, at det er det rigtige at gøre, selv om det er mere besværligt. Men når der er flere sagsøgte, så øger det også chancen for at få betaling for de krav, man har«, sagde han.

Skattestyrelsen har hidtil ikke ønsket at offentlige navnene på de ni banker.

Hoop har afvist Skattestyrelsens krav.