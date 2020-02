De overbærende danskere: Nu klapper vi lige hesten

Sagt i ugen

DF-politikeren Søren Espersen er krænket over den SAS-reklame, der fortæller, at de skandinaviske lande intet har skabt, men at alt er kopier. Pjat, mener chefredaktør Poul Madsen:

»Søren Espersen og hans ligesindede vil altid føle sig krænkede, lige indtil alle holdninger er udviskede og gemt bag en censurvæg af misforståede hensyn. Jeg synes, at SAS-reklamen er sjov, fordi den netop ved at fortælle, at vore såkaldte skandinaviske værdier er importeret udefra, viser den vigtigste af alle skandinaviske værdier: selvironien. Vi tør godt tage pis på os selv. Hurra for det«.

(Ekstra Bladet)

Landbruget bør få et mere respektfuldt forhold til sit forbrug af soja til grisefoder. Det skal være ansvarligt og bæredygtigt, mener den radikale politiker Zenia Stampe:

»Lad mig gøre det tindrende klart: Hvis ikke Danish Crown og resten af de danske svineproducenter præsenterer en handlingsplan, der anviser en hurtig og forpligtende vej til 100 procent ansvarlig soja, så vil vi tage andre midler i brug«.

(Politiken)

Brugen af personbiler er de sidste tre år steget med 14,7 procent blandt de 16-24-årige, og det beklager den socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht:

»Vi vil gerne have et samfund, hvor man vælger den kollektive trafik og cyklen til. Derfor vil jeg se på, hvordan vi kan sikre bedre og billigere transport til de unge«.

(Jyllands-Posten)

Mennesket behøver hvilepunkter i livet, mener pastor og forfatter Johannes Værge:

»Den manglende ro kan sløre samvittighedens stemme i os, så vi lever som i en døs og ikke får gjort noget af det, som er vigtigt. Eller resultatet kan blive, at vi mister orienteringen, så vi farer rundt som forvirrede høns og engagerer os i alt for meget, så intet bliver gjort til bunds«.

(Kristeligt Dagblad)

Studenter med et højt gennemsnit søger i højt tal ind på fire uddannelser: medicin, psykologi, jura og statskundskab. Og det er uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ikke glad for:

»I stedet for at tage udgangspunkt i det, man er bedst til og måske brænder allermest for, så søger man det, der forventes, ud fra en eller anden devise om, at man ikke må spilde sit snit. Jeg oplever en grad af uddannelsessnobberi i det her land«.

(Berlingske)

Julie Zacho Thorball er elev på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, og hun er stærkt bekymret over internationaliseringen af det danske sprog. Hun minder om, at vi er danske – og det skal vi være stolte af:

»Lad os være bevidste om den massive indflydelse, vi får fra USA og ikke mindst resten af Europa, men lad det ikke påvirke vores sprog«.

(Berlingske)

