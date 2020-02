Skolelærer om piger og pubertet: »Nogen helt nede i anden klasse får bryster«

Fem gode råd til forældre med børn i tidlig pubertet

1. Man skal som forælder tale med sit barn om kroppen. Og ikke først når de er i puberteten, men gerne før de står i situationen.

2. Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt i forhold til seksualundervisningen i skolen.

3. Forældrene bør også tage fat i skolen og forsøge at sikre en systematisk undervisning om seksualitet. Det skal ikke være et tabubelagt emne, som forældrene ikke tør tale med skolen om, for fagligheden i det er vigtig at vide noget om.

4. Man bør ikke nødvendigvis tage sit barn til lægen, hvis det kommer tidligt i pubertet, for nogle kommer bare i puberteten tidligere end andre. Men hvis man som forælder er bekymret, skal man selvfølgelig gå til læge, da en meget tidlig pubertet kan skyldes sygdom, som lægen kan undersøge for.

5. Man skal som forælder ikke frygte pubertetens følger, selvom den kommer tidligt. For jo mindre skam, skyld og angst vi har omkring kroppen, jo bedre trives vi og har det godt med os selv.

Kilde: Sygeplejerske hos Sex og Samfund Lene Stavngaard

