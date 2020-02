Efter et år som eneste speciallæge i psykiatri i Fiji: Fijianere kender hverken til angst, depression eller spiseforstyrrelser

Frustreret over at lave samlebåndsarbejde som overlæge på et dansk universitetshospital rejste Anne Bastholm Blicher med sin famile til Fiji-øerne og en stilling som ørigets eneste fuldtidsansatte speciallæge i psykiatri . Det blev både en kulørt og lærerig oplevelse med et helt anderledes sygdomsbillede og tilgang til medicin og behandling . »Min egen læringskurve var utvivlsomt hospitalets stejleste fra start til slut«, skriver hun i denne tankevækkende beretning.