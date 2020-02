Kinesere »reagerede meget, meget voldsomt«, da dansker ville stoppe deres klimaskadelige pengemaskine

Knap 100 danske selskaber købte klimaaflad for et trecifret millionbeløb ved at finansiere destruktion af klimaskadelige gasarter fra køleindustri i Kina og Indien. Men FN fik indrettet et system, hvor fabrikkerne tjente så meget, at det gav dem incitament til at øge produktionen af de skadelige gasser. Projekterne manglede fuldstændig miljømæssig integritet, siger Connie Hedegaard, der som minister og siden EU-kommissær var med til at forbyde projekterne.