Politiformand: Mange politiske initiativer er energi- og motivationsdræbende

Politisk detailstyring levner ikke plads til lokal fornuft og dræner politiet for både energi og motivation, siger formanden for Politilederforeningen, Michael Agerbæk.

Da en fange ved hjælp af et smart trick i 2018 slap ud af Vestre Fængsel, førte det til et politisk krav om skrappere sikkerhedsregler i omgangen med og transporten af arrestanter. Opgaven blev placeret i toppen af Rigspolitiet, en styringsgruppe blev nedsat, og resultatet blev et nyt koncept, som også kom til at omfatte betjentes anholdelser på gaden og efterfølgende transport.​​