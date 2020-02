Detailstyring: Her er fire eksempler på politikernes meget detaljerede styring af politiet

I finansloven for 2018 blev der, især efter ønske fra DF, afsat 38 millioner kroner over 4 år til at genindføre det ridende politi. Både Rigspolitiet og Københavns Politi havde inden da afvist fornuften i at reetablere en rytterisektion, der blev afskaffet i 2012. Siden er der lavet udbud om indkøb af heste og opstaldning for i alt 15 millioner kroner. I november 2019 var der i den nye landsdækkende rytterisektion under Københavns Politi tilknyttet 12 ryttere samt 10 heste og yderligere 2 på prøve. I løbet af de kommende år skal der være 20 heste og 25 ryttere.​