Eksperter: Skattestyrelsen er gået for langt i sit forsøg på at få milliardforlig stemplet lovligt

Dokumentation

Det skriver Rigsrevisionen til Politiken





Rigsrevisionen konkluderer i sit notat, at Skattestyrelsen som udgangspunkt har hjemmel i loven til at indgå forlig. Har Rigsrevisionen punkt for punkt gennemgået det konkrete forlig, som omtales, med henblik på at vurdere, hvorvidt de elementer og vilkår, der endte med at indgå i den endelige aftale, har hjemmel i gældende lov og regler?

»Rigsrevisionen konstaterer i notatet, at en minister har bevillingsmæssig hjemmel til at indgå forlig under visse betingelser. Rigsrevisionen beskriver i notatet ministerens argumentation for at indgå forliget. Rigsrevisionen har konstateret, at denne argumentation foreligger forud for indgåelsen. Rigsrevisionen har gennemgået udvalgte dele forligsteksten for at verificere Skatteministeriets oplysninger om indholdet i forliget og for at verificere den beskrivelse af forligsteksten, der lagt til grund i argumentationen for at indgå forliget. Rigsrevisionen vurderer i notatet, at ministeriet har ladet relevante hensyn indgå i beslutningen om at indgå forlig. Rigsrevisionen konkluderer ikke, om der konkret er bevillingsmæssig hjemmel til at indgå forliget, da der er tale om et faktuelt notat, hvor Rigsrevisionen alene har verificeret, at Skatteministeriets oplysninger om indholdet i forliget er korrekte. Rigsrevisionen har således ikke undersøgt, om der er andre hensyn, der burde have været inddraget i beslutningen. Rigsrevisionen har som nævnt gennemgået udvalgte dele af forliget for at verificere den del af indholdet, der anvendes af Skatteministeriet som argument for den økonomiske hensigtsmæssighed og dermed for den bevillingsmæssige hjemmel. Skatteministeriet har herudover en generel forpligtelse til at overholde gældende lovgivning. Rigsrevisionen har ikke gennemgået forliget med henblik på at vurdere dette fordi der er tale om en faktuel gennemgang af forliget og ikke en vurdering af indholdet«.

Er det Rigsrevisionens opfattelse, at den i notatet omtalte bøde på 110 millioner kroner reelt betales af banken?

»Rigsrevisionen konstaterer i notatet, at det er banken, der skal betale bøden. Bødens økonomiske værdi, vil blive modregnet i skattestyrelsens krav på 600 mio. kr. mod ejerne, hvis banken betaler bøden til retten. Hvis bøden ikke bliver betalt af banken, vil retten hverken have et krav mod ejerne eller Skattestyrelsen. Skattestyrelsen vil derimod kunne gøre det fulde krav på 600. mio. gældende mod ejerne«.

Har Rigsrevisionen taget stilling til, hvorvidt betingelserne i aftalen, når det gælder betalingen af bøden på 110 millioner kroner, er lovlige?

»Rigsrevisionen har set på om betingelserne om bøden indgår i Skatteministeriets argumentation for at indgå forliget og dermed i vurderingen af den økonomiske hensigtsmæssighed, der er det primære hensyn i forhold, om der er bevillingsmæssig hjemmel. Herudover har Rigsrevisionen ikke vurderet lovligheden jf. ovenfor«.

Har Rigsrevisionen generelt taget stilling til, om indholdet i forligsaftalen eventuelt kunne stride imod dansk lovgivning eller eventuelt lovgivning i andre lande?

»Nej se ovenfor«.





Vis mere