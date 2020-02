»Andelsboligmarkedet vil være frosset til i en lang periode« Indgreb knuste drøm for lejere i Rungsted

Automatisk oplæsning Beta

Lejerne i en ejendom med 31 lejligheder på Frihedsvej i Rungsted nord for København har siden jul arbejdet intenst på at danne en andelsboligforening, som skulle overtage ejendommen, der ellers skulle sælges til et investeringsselskab.

Alt var gjort klart. 72 procent af beboerne ønskede at blive andelshavere, og de stod klar til at foretage et indskud i foreningen. Prisen var godkendt af et realkreditinstitut, og tirsdag aften mødtes de kommende andelshavere i et mødelokale i ejendommens kælder for at stifte den nye andelsboligforening.

Blot for at få at vide, at det hele var aflyst på grund af det politiske indgreb, som boligminister Kaare Dybvad Bek aftalte med Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet 30. januar.

»Det var der udpræget skuffelse over«, siger Per Hersby, der er en af fem lejere, der havde forberedt det hele sammen med en advokat.

Indgrebet vil, har boligministeren forsikret, ikke få betydning for andelsboligforeningerne, men virkeligheden viste sig at være en anden. Den usikkerhed om den fremtidige pris på andelsboligejendomme, som det politiske indgreb har skabt, fik realkreditinstituttet til at sige nej til at bevilget lånet.

Brev til ministeren

Det fik onsdag Per Hersby til at skrive til boligminister Kaare Dybvad Bek. Der er brug for politisk handling, når en gruppe lejere ikke kan købe en ejendom og danne en andelsboligforening, selv om »alle betingelser for et godt og sundt andelsboligprojekt« er »mere end opfyldt«, mener han.

»I dag har vi så alligevel måttet konstatere, at ingen banker eller realkreditinstitutter vil yde den finansiering, der for få uger siden så ud til at være på plads. Alle henviser til den usikkerhed vedrørende prisfastsættelsen på andelsboligmarkedet, der er skabt af det politiske forlig fra den 30. januar 2020«, skriver Per Hersby på vegne af beboerne.

Beboernes advokat, Henrik Qwist, mener, at sagen viser, at den politiske aftale stik imod hensigten får store konsekvenser for ikke blot beboerne i Rungsted, men for alle andelsboligforeninger og ikke mindst for beboere, der ønsker at danne en ny andelsboligforening.

»Det her betyder med sikkerhed, at der ikke bliver stiftet nogen nye andelsboligforeninger i meget lang tid og i hvert fald ikke i 2020. Det vil være umuligt at få finansiering, før man kan se, hvad indgrebet har betydet for markedet, og hvad prisfaldet har været«, siger Henrik Qwist.

Beboerne i Rungsted har frist til på fredag til at skaffe pengene, der kan gøre det muligt for dem at købe ejendommen til den aftalte pris på 110 millioner kroner. Hvis de ikke har det, vil ejendommen blive solgt til investeringsselskabet.

Og de skal ikke regne med hjælp fra boligministeren inden da, fremgår det af det svar, som Politiken har fået på en anmodning om et interview med ministeren.

»Boligminister Kaare Dybvad Bek holder ferie og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview«, skriver ministeriets pressetjeneste.

Opbakning og indskud klar

Ejendommen i Rungsted har 31 lejemål, hvoraf 29 i øjeblikket er udlejet. I lejlighederne, der er mellem 98 og 205 kvadratmeter store, bor både familier med børn og pensionister. Huslejen er forskellig fra lejlighed til lejlighed, og kan for en bolig på 150 kvadratmeter variere fra 8.000 til 18.000 kroner om måneden.

Ejendommen har i mange år været ejet af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, og den blev i 2012 af Skat vurderet til 44 millioner kroner.

Lige før jul fik beboerne besked om, at pensionskassen, der nu hedder P+ Pensionskassen for Akademikere, havde indgået en aftale om at sælge ejendommen til investeringsselskabet Cobo IX Ejendomme for 110 millioner kroner.

Efter loven skal ejeren så tilbyde beboerne at købe ejendommen til samme pris og danne en andelsboligforening, og i december fik beboerne et brev fra ejeren om denne mulighed. Fristen var 10 uger

»Så vi fik travlt med at få gang i arbejdet lige efter jul«, forklarer Per Hersby, der selv er uddannet jurist og sammen med fire andre dannede en initiativgruppe, der fik indkaldt beboerne til et møde, hvor der var stor tilslutning til tanken om at overtage ejendommen som en andelsboligforening.

»Næsten 100 procent mente, at vi skulle gå videre med arbejdet«.

Udgangspunktet var, at huslejen ikke skulle stige, men beboerne skulle indskyde et beløb på omkring en halv million kroner for at få deres andel. Det var ikke lige let for alle, men i slutningen af januar havde 21 af 29 beboere sagt ja. Det svarer til 72 procent, og beboerne på Frihedsvej lå dermed pænt over kravet om, at 60 procent af beboerne skal være med.

20. januar var Jyske Realkredit ude at besigtige ejendommen, og beboernes advokat fik besked om, at Jyske Realkredit havde godkendt prisen på 110 millioner kroner. Så stemningen var god blandt beboerne.

»Vi var fortrøstningsfulde. Vi syntes, at vi havde gjort det godt. Alle var glade«, siger han.

»Vi var faldet til ro, og det var rart at tænke på, at det ville blive vores egen ejendom, så vi ikke skulle gå og spekulere på, hvad den nye ejer ville finde på«.

Beboerne var blandt andet bekymrede for, at den nye ejer ville finde nogle gamle planer om at bygge en ekstra etage oven på ejendommen frem igen. Det ville kunne gøre investeringen bedre for investeringsselskabet, men for beboerne ville det betyde år med byggerod og indgreb i de enkelte lejligheder.

»Vi havde primært et ønske om at stoppe diskussionen om, hvad der skal ske, og bevare ejendommen, som den er«.