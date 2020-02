Retspolitikere i selvransagelse: Et rødt flertal vil pille ved den sherifstjerne, som mange retspolitikere går rundt med

Automatisk oplæsning Beta

Det er tid til selvransagelse i Folketinget. Sådan lyder det fra et flertal af retsordførere som reaktion på kritikken fra Politilederforeningen om, at den politiske detailstyring har taget overhånd og går ud over politiets evne til selv at prioritere sine arbejdsopgaver ud fra et politifagligt fokus. ​

»Mange vil gerne fremstå som den stærkeste sherif i byen over for nye typer kriminalitet eller sager. Så har man pludselig mål og detailstyring alle mulige steder frem for at lade det være op til dem, som har mest forstand på det, nemlig politiet«, siger de radikales retsordfører, Kristian Heegaard.

Han finder det »hysterisk«, når statsministeren har omtalt Rigspolitiets arbejde for pseudoarbejde, »når det er statsministerens og andre partier, der i virkeligheden selv har skabt pseudoarbejdet«.

Samme pointer lyder fra Enhedslisten:

»Politifagligheden er skubbet i baggrunden, og mit indtryk er, at det skyldes politisk detailstyring. Politiet er på mange måder blevet en politisk kastebold«, siger Rosa Lund, retsordfører fra Enhedslisten. ​

Et nyt ministersvar til Folketingets Retsudvalg viser, at der i oktober 2019 verserede 367 forskellige projekter på tværs af politiet, som nedstammer fra 30 politiske initiativer, der er iværksat mellem 2016 og 2019.

Ifølge akademikerne i Rigspolitiet blev der i 2019 afgivet over 600 folketingssvar. ​

Parlamentarisk kontrol

SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, siger, at spørgsmål fra Folketinget er en vigtig del af den parlamentariske kontrol, men hun vil tage kampen mod den politiske målstyring, som opsætter kvantitative mål for politiets arbejde.

»Måske kan vi i forhandlingerne blive enige om at afskaffe det, som beslaglægger for meget fornuftig tid fra politiet«, siger Karina Lorentzen. ​

Dansk Folkeparti har haft mærkesager, såsom indførelse af politiheste og et dyrepoliti. Peter Skaarup, retsordfører hos DF, synes dog ikke, han har haft politiske krav, som har skabt pseudoarbejde.​

»Hvis der alligevel har været den afledte konsekvens af nogle af de politisk krav, så må vi have det frem på bordet. Men det ændrer for mig ikke ved det grundlæggende problem hos dansk politi, at vi har brug for 3.000 flere betjente over de næste 10 år«.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, siger, at regeringens udspil om at halvere Rigspolitiet netop skal ses som led i et ønske om at mindske detailstyringen og prioritere en politiindsats, der er tættere på borgerne.

»Vi skal kigge på, hvordan vi indretter politiet klogere. Vi kommer stadig til at have prioriteringer for netop at komme tættere på borgerne og få styr på de voksende sagsbehandlingstider. Men jeg medgiver gerne, at vi fra politisk hold har en opgave i ikke at overdynge politiet og selv bidrage til ny detailstyring«.