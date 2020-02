Øresundsbroen er igen åben efter tekniske problemer

Øresundsbroen er igen åben for trafik, efter at en teknisk fejl lukkede broen onsdag aften.

Øresundsbroen var i knap to timer onsdag aften spærret i begge retninger på grund af tekniske problemer.

Broen blev ifølge broens hjemmeside spærret klokken 18.34. Omkring klokken 20.30 er broen dog igen åbnet.

Lukningen gjaldt både biltrafikken og togtrafikken.

DSB oplyste lidt efter klokken 20, at togtrafikken ville begynde at køre igen.

Første tog fra Københavns Hovedbanegård mod Malmø C kører klokken 20.47, mens første tog fra Malmø C mod København kørte klokken 20.13.

Broens pressevagt fortæller, at de tekniske problemer dækker over, at overvågningen på broen ikke virkede.

Dermed var det ikke muligt for selskabets ansatte at se, om der for eksempel skete en ulykke i tunnelen på forbindelsen. Så broen blev lukket af hensyn til sikkerheden, lød det.

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup fortalte tidligere på aftenen, at politiet assisterer i forhold til de trafikale udfordringer som følge af lukningen.

Han forklarede, at trafikken blev ledt af ved den sidste afkørsel før broen. Bilister kunne enten vælge at holde og vente ved broen, ellers kunne de alternativt komme til Sverige via færgen ved Helsingør.

