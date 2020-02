Uden filter: Kærligheden er bare et kort møde. Men tro ikke, at den varede længere i gamle dage

I begyndelsen af en skilsmisse har man svært ved at fatte, at den finder sted. Med tiden erkender man, at det er slut, man skændes og bodeles, og efterhånden står et nyt liv og venter. Men der stemmer ikke med mediernes billede af pensionister og seniorsex.