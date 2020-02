Hver femte lønmodtager skifter job hvert år

Automatisk oplæsning

Er man først i arbejde, så er det for mange også nemmere at finde sig et nyt job.

Den mulighed er der forholdsvis mange, der benytter sig af. Fra 2008 til 2018 har cirka hver femte lønmodtager således skiftet job hvert år.

Det oplyser den faglige organisation Djøf, der repræsenterer godt 100.000 medlemmer fra det offentlige og private arbejdsmarked, med henvisning til data fra Danmarks Statistik.

En forklaring på de mange jobskift kan være, at lønmodtagerne har muligheden for at prøve kræfter med andre arbejdspladser. Og den mulighed er der mange, der griber, fortæller Frederik Iuel, karrierekonsulent i Djøf.

»Når arbejdstagerne har behovet for at udvikle sig fagligt, så er de hurtige til at se, at det kan lade sig gøre i eksempelvis en anden finansiel institution, i en anden kommune eller i en anden styrelse«, siger han.

Mens mange skifter job hvert år, så er det ret få, som skifter fra den private til den offentlige sektor - eller den anden vej.

2 procent skifter sektor

Blot cirka to procent har skiftet sektor i løbet af de ti år, som Djøf har kigget på data fra.

Det kan ifølge Frederik Iuel skyldes et ønske om tryghed.

»Dels handler det om tryghed hos arbejdsgiverne og dels om tryghed hos dem, der søger jobsene hos arbejdsgiverne«.

»Arbejdsgiverne vælger nogen, de kender, og set fra arbejdstagernes side er man tryg ved det, man kan der, hvor man har leveret og præsteret tidligere«, siger han.

De få skift mellem de to sektorer kan dog have en ulempe, påpeger Frederik Iuel.

Han nævner, at arbejdstagerne ville have et meget større arbejdsmarked og mange flere jobmulighed, hvis de i større grad skiftede sektor.

Kan udvikle produktion

Også arbejdsgiverne ville have fordele ved at tiltrække andre arbejdstagere, end man plejer.

»Jeg tror, at hvis virksomheder har mange forskellige typer af medarbejdere, som også har viden fra en anden sektor, så kan det være med til at berige virksomhedernes produktion og være med til at skabe noget mere udvikling«, siger Frederik Iuel.

Ifølge dataene fra Danmarks Statistik har akademikere sammenlignet med ikke-akademikere en lidt højere tilbøjelighed til at skifte sektor.

Derudover har akademikere samme eller en lidt højere tilbøjelighed til at skifte job end personer uden akademisk uddannelse.

