Formand får fængsel for fupindsamlinger til kræftsyge børn

Projektet var baseret på 100 procent frivilligt arbejde, og pengene ville gå ubeskåret til danske børn med kræft.

Sådan lød det, når Foreningen for Danske Kræftramte Børn kontaktede virksomheder for at få dem til at donere penge.

Men sandheden var en anden.

Langt de fleste af de indsamlede penge endte i lommerne hos foreningens formand og forskellige virksomheder.

Fredag er formanden blevet kendt skyldig i groft bedrageri ved Retten i Odense.

Han idømmes halvandet års fængsel. Det er dog kun tre måneder, der skal afsones, hvis han opfylder en række krav - herunder udfører samfundstjeneste.

Får konfiskeret et par millioner

Manden får desuden konfiskeret 2,275 millioner kroner.

Også foreningens næstformand var tiltalt for groft bedrageri. Men han er blevet frifundet i sagen.

Ifølge anklageskriftet indsamlede Foreningen for Danske Kræftramte Børn 4,7 millioner kroner i perioden 20. maj 2016 til 12. juli 2017.

3.300 private virksomheder donerede pengene.

Men ud af de 4,7 millioner kroner blev 4,2 millioner kroner overført til foreningens formand og forskellige virksomheder.

Politiet modtog den første anmeldelse i sagen i efteråret 2016. Et år senere blev de to mænd sigtet. Men først i efteråret 2019 blev der rejst tiltale.

Stramning af lov er trådt i kraft

Inden sigtelserne blev rejst, afdækkede blandt andet TV2-programmet 'Operation X' i 2017, at foreningen havde franarret virksomheder penge under dække af, at donationerne blev sendt videre til kræftsyge børn.

Sagen var med til at skabe opmærksomhed omkring reglerne for indsamling til velgørende formål. Indtil 2019 var indsamlinger rettet mod virksomheder ikke omfattet af indsamlingsloven.

Det betød, at foreninger, der - ligesom Foreningen for Danske Kræftramte Børn - samlede penge ind hos virksomheder, ikke skulle offentliggøre regnskaber eller følge såkaldte indsamlingsetiske regler.

Disse regler gjaldt kun ved indsamlinger rettet mod privatpersoner.

1. februar 2019 trådte en stramning af indsamlingsloven i kraft, så den i dag også omfatter indsamlinger hos private virksomheder.

Begge tiltalte har under sagen nægtet sig skyldige.

Dommen blev afsagt uden retsmøde. Den dømte har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke afgørelsen.

ritzau