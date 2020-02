Ulovlig kystsikring i Nordjylland udløser bøder

Automatisk oplæsning

Vesterhavets bølger æder hvert år af kysten i Nordjylland og udgør en trussel for de sommerhuse, der ligger nærmest havet.

Men selv om man som sommerhusejer frygter, at ens ejendom en dag styrter i havet, må man ikke uden tilladelse sætte sig op mod naturkræfterne.

Af den årsag blev der rejst tiltale for brud på kystbeskyttelsesloven, efter at der i juni 2016 blev spredt 650 ton granitsten på stranden ud for Lønstrup.

Fredag har Retten i Hjørring idømt tre mænd, en kvinde og en forening bøder for ulovlig kystbeskyttelse og for ulovlig ændring af fredede klitter.

De er idømt bøder på mellem 50.000 og 100.000 kroner.

Ud over at have udlagt 650 granitsten på stranden ved Lønstrup er de fire personer og foreningen dømt for i december 2017 at have fjernet sand og planter fra de fredede klitter i samme område.

Sandet blev skubbet ud over skrænten, ligesom der blev lagt granitsten og beton ved skrænten og på stranden syd for Lønstrup by.

ritzau