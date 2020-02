Hovsa: Regning til hovedstaden bliver 207 millioner større

»Vi ringede til ministeriet og spurgte, om det var en million mere i forhold til 2020, og vi fik at vide, at det kunne vi regne med«, siger Erik Buhl.

De nye tal viser, at Varde med reformen vil miste 38 millioner i forhold til 2020.

»Så ryger kæden jo af. Det kan vi ikke klare uden skattestigninger og besparelser, og når der sådan lige kan ryge 37 millioner, må vi tænke, hvad hører vi så i morgen? Det er ufattelig vigtigt, at vi får fakta frem«, siger borgmesteren.

Social- og Indenrigsministeriet har i et notat forklaret, at man valgte at bruge gennemsnitstal for de sidste tre år, fordi tilskuddet til kommunerne for fraflyttede borgere har været meget svingende over årene. Det oplyste ministeriet dog ikke, og ministeren erkender i sin mail, at »opgørelsesmetoden burde have fremgået«.

De fleste kommuner i Jylland vil dog kunne glæde sig. Aabenraa Kommune fik for eksempel i første omgang at vide, at reformen ikke ville få nogen konsekvens for kommunen, men de nye tal viser, at Aabenraa vil få en gevinst på 48 millioner kroner.