»Det her bliver noget makværk«: Professor anbefaler at udskyde udligningsreform

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh mener, regeringen bør skyde ambitionen om en udligningsreform til hjørne. Han anbefaler, at finansieringsudvalget først laver en rapport.

Det er flere uger siden, at regeringen fremlagde sit udspil til en udligningsreform. Siden da har borgmestre landet over optrådt massivt i medierne. Nogle har været overraskede og andre direkte rasende over, at netop deres kommune skal afgive millioner.​