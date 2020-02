Se, hvor meget din kommune får: Nu har politikerne fordelt millioner til minimumsnormeringer

Automatisk oplæsning

Regeringen og støttepartierne er netop blevet enige om en række punkter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om lovbundne minimumsnormeringer i landets vuggestuer og børnehaver.

Fakta Minimumsnormeringer I december sidste år landede regeringen og dens støttepartier en finanslovsaftale, der skal give minimumsnormeringer i 2025 til en pris på 1,6 milliarder kroner, startende med 500 millioner kroner i år. Ifølge tal fra pædagogernes fagforening, Bupl, vil de 1,6 milliarder kroner give cirka 50 flere pædagogtimer per institution fuldt indfaset i 2025, hvis pengene fordeles ligeligt. De 500 millioner kroner, der kommer ud til kommunerne i løbet af i år, vil ifølge Bupl, resultere i godt 14 timer om ugen per institution. Vis mere

Først og fremmest sendes 500 millioner kroner i løbet af få uger ud til kommunerne til mere personale. De afsatte midler betyder, at kommunerne kan ansætte mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, medhjælpere og pædagogiske assistenter i daginstitutionerne i 2020.

Udmøntningen af midlerne kommer til at ske hurtigt, da partierne er blevet enige om, at kommunerne ikke skal søge om at få del i pengene.

Du kan se et danmarkskort over, hvordan millionerne bliver fordelt på de enkelte kommuner her.

Det, som vi har været særligt optaget af er, at man får øremærket pengene til flere voksne, så det ikke kan blive brugt på alt muligt andet. Jacob Mark, børneordfører for SF

Eksempelvis får København 63,6 millioner kroner, Aarhus 32,4 millioner kroner og Holbæk 5,6 millioner kroner.

»Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til en bedre kvalitet i landets daginstitutioner. Der skal være flere pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, så børnene får den opmærksomhed, de har fortjent«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

Fakta Så meget får udvalgte kommuner København: 63,6 millioner kroner

Aarhus: 32,4 millioner kroner

Odense: 17,6 millioner kroner

Aalborg: 18 millioner kroner

Esbjerg: 9,9 millioner kroner

Randers: 8,1 millioner kroner

Kolding: 8,2 millioner kroner

Horsens: 8,4 millioner kroner

Vejle: 10,5 millioner kroner

Roskilde: 7,2 millioner kroner

Bornholm: 2,5 millioner kroner

Frederiksberg: 9,9 millioner kroner Kilde: Undervisningsministeriet Vis mere

Partierne er også blevet enige om, at pengene skal øremærkes til mere personale. Kommunerne skal altså bevise, at de har brugt pengene. Yderligere er der enighed om, at flere voksne i daginstitutionerne ikke må føre til et fald i andelen af uddannede pædagoger, som det er sket i Norge efter indførelsen af minimumsnormeringer.

SF er godt tilfreds

Lovbundne minimumsnormeringer er en af SF’s helt store mærkesager, og partiets gruppeformand og børneordfører glæder sig over, at forhandlingerne om de første 500 millioner kroner nu er på plads.

»Vi er meget tilfredse med, at vi når får sendt den første halve milliard ud til mere pædagogisk personale i vuggestuerne og børnehaverne. Det, som vi har været særligt optaget af, er, at man får øremærket pengene til flere voksne, så det ikke kan blive brugt på alt muligt andet«, siger han og tilføjer:

»Kommunerne skal simpelthen bevise, at de har brugt pengene på flere voksne. Ellers tager man pengene tilbage. Det vil betyde, at man kan mærke et løft derude. Næste skridt er så at få lavet den lov, der skal føre til, at vi i 2025 har minimumsnormeringer. Det her er første skridt på vejen, og det er rigtig godt«.

Hvad vil det give af ekstra voksne ude i kommunerne?

»Vi kan ikke sidde og regne ud præcis hvor mange voksne, det giver. For vi kan ikke vide, om man ansætter pædagogiske assistenter eller pædagoger, men vi har fået skrevet ind i loven, at pædagogandelen skal være den samme. Og så kan man ude i kommunerne gøre sig nogle tanker om, hvor mange voksne man så kan ansætte, og om man vil lægge noget oveni«, siger Jacob Mark.

