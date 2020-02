Ung cyklist får betinget dom for vold mod Rasmus Paludan Tilfældigt møde på Amager Fælled er under lup i byretten, hvor forsvarer taler om Paludans provokationer.

En mand på 18 år findes mandag skyldig i at have skubbet Rasmus Paludan i brystet og i et par gange at have sparket mod ham under en episode på Amager Fælled sidste år.

Straffen er fængsel i 40 dage, som gøres betinget. En anden tiltalt i sagen frifindes af Københavns Byret.

Hændelsen opstod, da lederen af Stram Kurs og en yngre kammerat ville ud at løbe på Amager Fælled. To cyklister kom tilfældigt forbi, og derefter opstod der med et vidnes ord tumult.

Verbalt mundhuggeri

Den ene cyklist filmede en del af hændelsen med sin telefon, men fik ikke optakten med. På videoen hører man snak om 'samfundstaber'.

»Der var noget verbalt mundhuggeri, hvor man kan høre Paludan sige 'det er du, det er du' og 'dum skid'«, konkluderer retsformanden, dommer Martin Koch Clausen, ved domsafsigelsen.

Det er ifølge retten ikke helt klart, hvad der førte til konfrontationen.

»Det kan være, at Paludan har startet ved at sige noget provokerende«, bemærker retsformanden.

På grund af denne uvished og på grund af den tiltaltes alder - han var 17 på gerningstidspunktet - er det blevet til en rent betinget dom.

Har nægtet sig skyldig

Der er tale om en delvis frifindelse, fordi der ifølge retten ikke er bevis for, at den unge også tildelte politikeren knytnæveslag.

Han havde nægtet sig skyldig og tager nu betænkningstid med hensyn til, om han vil anke til landsretten.

I sin procedure sagde den tiltaltes forsvarer, advokat Michael Steffensen, at Rasmus Paludan rent politisk arbejder målrettet med provokationer.

»Meningen er at fremprovokere en voldelig reaktion fra frustrerede og berørte borgere, hvilket Rasmus Paludan kan kapitalisere på både generelt og i denne sag, sagde han.

Anklageren, Stine Larsen, havde bedt om 40 til 50 dages fængsel. Fordi Rasmus Paludan nogle gange provokerer, er det ikke bevist, at det også var tilfældet 18. januar sidste år på Amager Fælled, lød det.

»Jeg vil bede retten om at tilsidesætte det faktum, at han er politisk aktiv. Han har krav på beskyttelse som alle andre i dette land«, sagde hun i sin procedure.

