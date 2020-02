Regn og rust truer: Langebro har behov for akutte reparationer

Automatisk oplæsning

Sidste år fik den en lillebror, der aflaster den en smule, men Langebro har skader, der akut kræver at blive repareret.

Det skriver Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning i en pressemeddelelse forud for et møde i teknik- og miljøudvalget i dag.

Her skal politikerne tage stilling til, om der skal afsættes 36,3 millioner kroner til akut at udskifte afvandingssystemet og lægge ny asfalt på både kørebaner og cykelstier, da den nuværende er så nedslidt, at det er skyld i, at det underliggende drænlag er knust.

»Derudover er broens 16 stålbelysningsmaster stærkt gennemtærede af rust, og der er fare for, at de kan knække. Hen over sommeren og efteråret i 2019 har forvaltningen sikret konstruktionen«, skriver forvaltningen i pressemeddelelsen.

Langebro, der forbinder Amager med Indre by, er en af de vigtigste transportårer i København og bruges hver dag af tusindvis af bilister og cyklister.

