Dommer løslader dreng trods frygt for angreb på skole

En dommer ved Retten i Nykøbing Falster har tirsdag valgt at løslade en 16-årig dreng, som anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ellers mente burde varetægtsfængsles.

Politiet har oplyst, at drengen har haft en adfærd, 'der kan tolkes som forberedelse til en eventuel voldelig aktion på Vordingborg Ungdomsskole'.

Hvad det nærmere dækker over, har politiet endnu ikke oplyst. Men han er sigtet for at have fremsat dødstrusler.

Drengen blev anholdt på en adresse på Bogø mandag. Tirsdag blev han stillet for en dommer.

Det har ikke været muligt at træffe anklager Bente Huus Larsen, som mødte i retten, men hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser vagtchef Lars Westerweel, at drengen er blevet løsladt.

Politiet har oplyst, at lærere og elever på skolen vil blive tilbudt opfølgende samtaler, hvis de har spørgsmål eller bekymringer.

ritzau