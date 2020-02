Hun stjal 117 millioner og tog tilliden til det offentlige med sig

Fakta

Sagen kort

Britta Nielsen bliver anholdt i Sydafrika 5. november 2018, mistænkt for uberettiget at have overført satspuljemidler, som skulle gå til sociale projekter, til sine egne private konti.



Hun havde været ansat i Socialstyrelsen siden 1977. Bagmandspolitiet opgør, at Britta Nielsen de seneste omkring 25 år har misbrugt sin stilling her til at franarre det offentlige cirka 117 millioner kroner.





Retsopgøret indledes i Københavns Byret 24. oktober 2019. Oprindelig skulle der falde dom i 2019, men sagen forsinkes blandt andet af, at Britta Nielsen bliver syg. 18. februar 2020 blev der afsagt dom.

