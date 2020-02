DF-formand er enig med flertallet på Twitter: Britta Nielsen er sluppet alt for billigt

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup synes, i lighed med mange andre på Twitter, at Britta Nielsen er sluppet alt for billigt for svindel med satspuljemidlerne.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Blot 6,5 års fængsel til Britta Nielsen for at have svindlet den danske stat og de mest sårbare grupper i samfundet for over 100 millioner kr. Det virker umiddelbart som en mild straf«.