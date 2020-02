Louise fik delt nøgenbilleder uden samtykke: Hvis nogen ringer uanmeldt på min dør, kan jeg blive ramt af angstanfald og må lægge mig ned på gulvet, indtil det går over

Både nære familiemedlemmer og venner har sagt til Louise, at det er hendes egen skyld, at en ekskæreste har delt nøgenbilleder af hende digitalt. Her fortæller hun historien om, hvordan det hele startede, og hvordan hun regner med, at det kommer til at fortsætte.

Det var en ekskæreste. Efter at vi havde slået op, blev han ved med at sende masser af beskeder til mig gennem fem år. Nogle gange skrev han, at han elskede mig og gerne ville have mig tilbage. Andre gange skrev han, at jeg fortjente at dø, eller at der ikke kunne være nogen som helst, som ville have sådan en som mig. Jeg forsøgte at melde ham til politiet, men de ville ikke hjælpe mig. På et tidspunkt endte han med at skrive, at han ville dele nogle nøgenbilleder af mig, som han havde, fra dengang vi var kærester, hvis ikke jeg sendte nogle nye nøgenbilleder til ham. ​​​​​​​