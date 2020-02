»Anmeldelsen var lige så traumatiserende som selve overgrebet«

Kirstine Marie Thomsen var 21 år, da hun i 2016 anmeldte en voldtægt til politiet. Hendes sag nåede aldrig i retten på grund af manglende bevis, og de seneste år har hun kæmpet for at få ændret voldtægtslovgivningen.

Kirstine Marie Thomsen var 21 år, da hun tilbage i 2016 anmeldte en voldtægt til politiet. Hendes sag kom aldrig i retten på grund af manglende bevis. Selv om hun ikke ved, om det ville have gjort en forskel i hendes sag, har hun de seneste år brugt sin oplevelse til at kæmpe for en ny voldtægtslovgivning. En kamp, der lige nu ser ud til at have nået et foreløbigt punktum.​