Jagten på fire truede fuglearter bliver stoppet

Geværet må ikke længere rettes mod fuglearterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue i Danmark.

De fire truede fuglearter bliver fremover friholdt for jagt. Det siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

»Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo«.

»Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden«, siger hun i pressemeddelelsen.

På den baggrund har ministeren besluttet at stoppe al jagt på arterne.

»Og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen«, siger Wermelin.

Taffeland, havlit og fløjlsand er trækfugle. Disse fugle er ifølge Miljø- og Fødevareministeriet også beskyttet internationalt. Det er ikke tyrkerduen ikke, men bestanden er under pres i Danmark.

ritzau