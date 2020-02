Østergaard opfordrer statsminister til at beklage angrebs-mail Hvis Mette F. beklager S-mail, kan udligningsforhandlinger komme videre, mener De Radikale. Også DF utilfreds.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er ikke kun Venstre, der med interesse har læst om den e-mail, Socialdemokratiet ved en fejl har sendt til Jyllands-Posten.

I mailen beskrives, hvordan partiet skal angribe Venstre i pressen, når det kommer til forhandlingerne om udligningsreformen.

Den fremgangsmåde gør indtryk hos både De Radikale og Dansk Folkeparti, der også sidder ved bordet.

»Den mail har ikke været fremmende for forhandlingsklimaet på nogen måde. Jeg synes, det er helt utilstedeligt, at mens man sidder og forhandler, så lægger man op til, at alle fodsoldaterne skal angribe på baggrund af det, der sker ved forhandlingsbordet«.

»Jeg forstår til fulde, at Venstre mener, det er et kæmpe tillidsbrud. Og jeg vil gerne rose Venstre for at blive i forhandlingerne«, siger politisk leder for De Radikale Morten Østergaard.

Det er ønsket, at udligningsreformen, der fordeler milliarder mellem kommunerne, skal være en bred aftale i Folketinget. Mailen har ikke gjort det lettere at få Dansk Folkepartis mandater bag aftalen.

»Jeg tror da, jeg vil tale anderledes på det næste forhandlingsmøde, end jeg ellers ville have gjort. Man reflekterer da over, at Socialdemokratiet er villig til at sende sådan en mail rundt«, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, og fortsætter:

»For at være helt ærlig, så synes jeg, det er rigtigt ærgerligt. For vi skal selvfølgelig kunne slås og fortælle, hvor vi står henne. Men vi skal også kunne sidde i et fortroligt rum og lande en aftale«.

»I politik får man aldrig 100 procent, og man skal kunne give sig. Og det gør man jo ved et forhandlingsbord. Hvis det så skal bruges mod én bagefter, giver det jo nogle udfordringer.

Minister beklager

Finansminister Nicolai Wammen (S) har mandag eftermiddag sendt en beklagelse til alle partier, der deltager i forhandlingerne.

De Radikales Morten Østergaard glæder sig over, at finansministeren har 'lagt sig fladt ned'.

»Hvis statsministeren gør det samme, så vil jeg tro, at vi hurtigt kan komme i gang med forhandlingerne igen. Det vigtige er jo, at vi får lavet en god reform og ikke dette her Christiansborg-fnidder«, siger Morten Østergaard.

Også hos Venstre vil man have statsministeren på banen.

»Vi noterer os, at finansministeren nu har skiftet holdning og er gået ud og har beklaget dette her fordækte dobbeltspil«.

»Vi forventer, at statsministeren som leder af regeringen også tager afstand fra disse her metoder. Og at der nu bliver tilrettelagt et forhandlingsforløb, så der kan bygges et fundament af tillid«, siger Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

Morten Østergaard siger, at sagen ikke afskrækker De Radikale fra at deltage i forhandlingerne.

»Men det ændrer ikke på, jeg havde haft samme reaktion som Venstre, hvis det var os, man havde planlagt en offensiv mod. Det er en kedelig måde at arbejde på, synes jeg«.

Morten Østergaard afviser i samme moment, at De Radikale bruger lignende metoder.

»Vi koordinerer, hvordan vi bedst muligt får vores egne budskaber ud. Men vi har ikke timer nok i døgnet til – midt i en svær udligningsforhandling – at planlægge angreb på andre partier. Det er sagen alt for alvorlig til.

ritzau