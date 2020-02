Anklager kræver livstid for drabet på Nedim Yasar To mænd er tirsdag kendt skyldige i drabet på Nedim Yaser. De risikerer en dom på livstid.

Anklager Jens Povlsen kræver to mænd, der er kendt skyldige i drabet på Nedim Yasar, straffet med fængsel på livstid. Anklageren kalder drabet en brutal likvidering.

»Vi har i den her sag at gøre med en kynisk og brutal likvidering på åben gade«, siger Jens Povlsen.

Anklageren argumenterer for, at straffen skal forhøjes med det halve, da drabet fandt sted på åben gade. Han mener desuden, at drabet var planlagt, hvilket også skal have betydning.

Når der er taget højde for alle skærpende elementer, mener han, at straffen lander på langt over 20 års fængsel, som er den maksimale tidsbestemte straf.

»Så skal der idømmes fængsel på livstid. Der er ganske enkelt ikke anden mulighed«, siger Jens Povlsen

De to mænd havde ifølge retten arrangeret drabet således, at den ene - en 26-årig - var chauffør, mens den anden - en 25-årig Satudarah-rocker - affyrede skuddene på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Forsvarer: 14 år er en passende straf

Jens Povlsen mener, at de to mænd må dele ansvaret for drabet.

»Vi har ikke oplysninger om, at det var mere den ene end den andens ønske at slå Nedim Yasar ihjel«, siger han.

Men hvis retten vil straffe chaufføren mildere, så skal det stadig være 18 års fængsel, fortæller han.

Mai-Britt Storm Thygesen, der er forsvarer for Satudarah-rockeren, der skød, argumenterer derimod for, at en passende straf vil være 14 års fængsel.

»Vi har ikke hørt om nogen (i denne sag red.), der har været i fare, om beskrivelser af motiv eller om relationer mellem afdøde og tiltalt«, siger hun.

Efter forsvarerens opfattelse er der ikke nok til, at straffen kan stige til 18 år eller livstid, da der ikke er skærpende omstændigheder, som kan give årsag til at give en straf på mere end 14 år.

Nedim Yasar blev skudt og dræbt i Københavns Nordvestkvarter 19. november 2018 efter at have været til en bogreception på sin egen bog 'Rødder: En gangsters udvej'.

ritzau