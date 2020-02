Thorkild Fogde bliver ny rigspolitichef Direktøren for Kriminalforsorgen afløser Jens Henrik Højbjerg, der har fået job ved den danske FN-mission.

Direktøren for Kriminalforsorgen, Thorkild Fogde, udnævnes til ny rigspolitichef med virkning fra 1. marts.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Thorkild Fogde afløser Jens Henrik Højbjerg, der stopper efter 11 år på posten for at tiltræde en stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York i løbet af sommeren 2020.

»Jeg er glad og stolt over, at justitsministeren vil indstille mig til ny rigspolitichef på et så afgørende tidspunkt, hvor linjerne for fremtidens politi skal tegnes og føres ud i livet«, udtaler Thorkild Fogde.

»Det bliver en meget stor opgave, som jeg ser frem til at tage fat på sammen med politiets mange dygtige ledere, ansatte og samarbejdspartnere«.

54-årige Thorkild Fogde blev cand.jur. i 1991 og har blandt andet været afdelingschef i Justitsministeriet samt politidirektør i Nordsjællands Politi og i Københavns Politi.

I 2017 blev han direktør i Kriminalforsorgen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) lægger da også vægt på Thorkild Fogdes lange karriere i justitsvæsnet.

»Han har derfor et indgående kendskab til det samlede retssystem og kan skabe rammerne for et moderne politi, der skal tættere på borgerne, og som samtidig kan håndtere den komplicerede organiserede kriminalitet«, udtaler justitsministeren.

»Jeg er derfor sikker på, at Thorkild Fogde med hans mangeårige topledererfaring er den helt rette mand i spidsen for dansk politi«.

