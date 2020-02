Analyse: Derfor kan vandværkerne ånde lettet op trods fund af ulovlige pesticider

FOR ABONNENTER

Alvoren er ikke til at tage fejl af, når en screening i sidste uge fandt rester af et pesticid, som altid har været forbudt i Danmark, i udvalgte prøver af grundvandet. At samme ukrudtsmiddel, metazachlor, ovenikøbet også kan måles i to drikkevandsboringer i København, gør sagen endnu mere spektakulær.