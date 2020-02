Hedensted smækker håndtrykskattelem i

Det vakte opsigt og internt kritik, at Dansk Folkeparti i Hedensted stemte for en kontroversiel model for de nye ceremonier for nye statsborgere i Hedensted Kommune. Nu har partiet fået omgjort beslutningen. Viceborgmester og folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF) forklarer hvorfor og fastholder, at han aldrig har stemt for, at der skulle være håndtryksvalgfrihed.