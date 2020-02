Tv-vært er i hjemmekarantæne: Må undvære sin datter i 14 dage

Automatisk oplæsning

TV2’s nyhedsvært Karen-Helene Hjort er en af de 16 medarbejdere på tv-stationen, der er røget i hjemmekarantæne, efter at TV2-redaktør Jakob Tage Ramlyng tidligere i dag blev erklæret positiv for coronavirus.

Jakob Tage Ramlyng var kommet hjem fra skiferie i det nordlige Italien, da han onsdag ved frokosttid fik det dårligt og måtte tage hjem fra arbejde. Forinden havde han været i kontakt med familiens egen læge, fordi hans kone havde influenzasymptomer. Lægen gav grønt lys til, at Jakob Tage Ramlyng tog på arbejde, hvis han følte sig frisk til det, da hans kone formentlig blot var syg af en almindelig influenzavirus.

Når Karen-Helene Hjort er sendt i hjemmekarantæne, skyldes det, at hun i går, hvor den coronaramte TV2-redaktør var på arbejde, arbejdede tæt sammen med ham.

»Jeg har siddet til møde med ham, og jeg har siddet lige over for ham. Alle, der har været i tæt nærhed med ham i mere end 15 minutter, er sat i karantæne«, siger hun til TV2.dk.

Karen-Helene Hjort og hendes kolleger er sendt i karantæne i 14 dage. Karantænen betyder blandt andet, at hun ikke kan se sin syvårige datter de næste 14 dage. Heldigvis har hendes datter tilfældigt været hos sin far siden onsdag, og datteren har derfor ikke været udsat for smittefare, understreger hun.

De karantæneramte TV2-medarbejdere vil de næste 14 dage være i tæt kontakt med de danske sundhedsmyndigheder. De skal selv stå for at holde øje med, om de får feber. Hvis de begynder at udvise symptomer, vil de blive testet.

Jakob Tage Ramlyngs kone og to børn er testet negative for coronavirus indtil videre.