Enhedslisten og Radikale sætter trusler om at vælte regeringen på pause

Regeringens støttepartier har forsøgt at true regeringen til at komme i gang med forhandlinger om en klimahandlingsplan. »Det kræver åbenbart et vink med en vognstang at få regeringen til at til at reagere«, lyder det fra Enhedslisten, der ligesom de radikale glæder sig til at komme i gang.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kan holde weekend i forvisning om, at han umiddelbart har fået genetableret en mere fordragelig tone mellem regeringen og dens støttepartier.

Ministeren er denne uge blevet presset af Enhedslisten og De Radikale, som har truet med at gå så vidt som til at vælte regeringen, hvis forhandlingerne om en klimahandlingsplan ikke snart indledes.

Og konflikten er kun blevet optrappet af, at ministeren igen og igen har afvist at ville give datoer for, hvornår han har tænkt sig at indkalde til forhandlinger.

Fakta De kommende forhandlinger Regeringen har lørdag indkaldt til forhandlinger om en klimahandlingsplan. Her er ifølge regeringen forløbet, som følger: Uge 11 og frem Bilaterale sættermøde med de enkelte partier Uge 12: Mandag den 9. marts afleverer Klimarådet sine anbefalinger til en klimahandlingsplan

Fredag den 13. marts inviteres alle partier til et møde, hvor Klimarådets formand præsenteres rådets anbefalinger Uge 13: Mandag d. 16. marts kommer regeringens 13 klimapartnerskaber med sine anbefalinger

Forhandlinger om sektorhandleplanen for affald og genanvendelse indledes April: Forhandlinger om den næste sektorhandleplan, sektorhandleplanen for Energi og Industri, indledes. Herefter følger forhandlinger om andre planer Senere skal forhandlingerne i de enkelte sektorer samles i én samlet rammeaftale for hele klimaområdet. Denne forventer regeringen at have vedtaget inden årets udgang, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) til Ritzau. Sideløbende med forhandlingerne om sektorhandleplaner vil regeringen indlede drøftelser med partierne om en global strategi og en plan for grønt offentlig indkøb. Vis mere

Men så skete der noget tidligt i morges: En invitation tikkede ind til Folketingets partier.

Hos Enhedslisten er man »tilfreds«, lyder det fra partiets klimaordfører, Mai Villadsen.

»Det kræver åbenbart et vink med en vognstang at få regeringen til at til at reagere. Men jeg er meget tilfreds med, at der nu bliver lyttet«, siger hun.

Truslen om at vælte regeringen er dermed nu indstillet for en stund, oplyser klimaordføreren.

»Det er klart, at vi kommer til at råbe vagt i gevær, hvis vi ikke synes, at det, der bliver leveret, er ambitiøst nok. Men indtil videre er vi meget glade for, at der er blevet sat skub i tingene, efter vi satte klimaministeren stolen for døren«.

»Fornuftigt«

Mai Villadsen har fået tilsendt en – hvad hun kalder – »relativt detaljeret« plan, som opridser de kommende forhandlinger.

Først skal der afholdes bilaterale møder med de forskellige partier for at afklare, hvor partierne står. De møder bliver indledt i uge 11, efter Klimarådet om mandagen har afleveret sine anbefalinger til klimahandlingsplanens delmål for 2025.

Mandag i uge 12 afleverer regeringens 13 klimapartnerskaber – herunder energi- og forsyningssektoren, fødevare- og landbrugssektoren samt luftfartssektoren – sine anbefalinger.

Og i uge 13 indledes de første reelle forhandlinger, når der bliver taget hul på møder om en sektorhandleplan for affald og genanvendelse. Så følger forhandlingerne om en plan under overskriften ’Energi og industri’, som indledes i april. Og herefter følger de yderligere sektorhandleplaner, som til sidst vil blive samlet i én rammeaftale for hele klimaområdet.

»Umiddelbart synes jeg, at det lyder fornuftigt at angribe det på den her måde«, siger Mai Villadsen.

»Samtidig kan jeg forstå på ministeren, at vi skal forhandle løbende om global strategi. Og det er også rigtig vigtigt, for det danske fodaftryk er klimamæssigt jo ikke kun det, vi sætter i Danmark«, tilføjer hun.

Kunne godt mødes allerede nu

Hos de radikale hilses den nye mødeplan fra ministeren også velkommen.

»Jeg glæder mig til at komme i gang, og det er godt, at regeringen endelig har fanget vores budskab om, at klimaet er vigtigt«, siger partiets klimaordfører, Ida Auken.

»Men jeg er ærgerlig over, at vi skulle tale med så store bogstaver for at komme igennem med noget, vi har sagt i så lang tid«, tilføjer hun.

Dan Jørgensen oplyser til Ritzau, at de kommende forhandlinger ifølge planen skal munde ud i en samlet politisk rammeaftale, som kan vedtages inden årets udgang.

De radikale har erklæret, at partiet vil trække sin støtte til regeringen, hvis en klimapolitisk aftale ikke er indgået inden grundlovsdag 5. juni.